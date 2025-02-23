В Киеве конфликт между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi перерос в стрельбу

Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Mitsubishi достал пистолет и выстрелил в его направлении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве задержали мужчину, в которого обнаружили предмет, похожий на пистолет. Перед этим, как указали в Патрульной полиции Киеве, поступило сообщение о конфликте между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi. По словам заявителя, водитель автомобиля Mitsubishi достал пистолет и выстрелил в его направлении. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Автомобиль разыскали и остановили в Соломенском районе.

«Водитель вел себя агрессивно, поэтому его задержали и вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия. В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет», - указали в полиции.

В патрульной полиции добавили, что в настоящее время известно, что по факту его действий в ЕРДР внесены сведения по ч. 4 с. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.