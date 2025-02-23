Жителям левого берега в Киеве советуют закрыть окна – воздух загрязнен

На левом берегу Киева повысился уровень загрязненности воздуха – в чем причина.

Источник фото: Униан

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В столице по состоянию на утро 23 февраля уровень загрязненности атмосферного воздуха средний на правом, очень высокий на левом берегу. Радиационный фон по всему городу в норме. Об этом сообщили в КГГА.

Там отметили, что вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли), поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

Следовательно, жителям левого берега к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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