Мешканцям лівого берега в Києві радять закрити вікна – повітря забруднене

На лівому березі Києва підвищився рівень забрудненості повітря – в чому причина.

Джерело фото: Уніан

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У столиці станом на ранок 23 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря середній на правому та дуже високий на лівому березі. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомили у КМДА.

Там зазначили, що ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу), оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

Відтак, мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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