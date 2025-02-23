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Предоставление адвокату статуса безработного – Большая Палата Верховного Суда определила условия

11:32, 23 февраля 2025
В каком случае адвокат не может быть признан безработным, а выплаченная ему помощь по безработице подлежит взысканию.
Предоставление адвокату статуса безработного – Большая Палата Верховного Суда определила условия
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Большая Палата Верховного Суда определила условия предоставления адвокату статуса безработного.

За обставинами справи адвокату було надано статус безробітного та призначено допомогу по безробіттю. Згодом міський центр зайнятості з’ясував, що відповідач, перебуваючи на обліку як безробітний, був зареєстрований у Раді адвокатів та мав право на заняття адвокатською діяльністю. Через це міський центр зайнятості припинив його реєстрацію та виплату допомоги. Також міський центр зайнятості повідомив адвоката про необхідність повернення нарахованих коштів, які останній добровільно не повернув, що стало підставою для звернення до суду з позовом про стягнення виплаченої допомоги по безробіттю.

ВП ВС виснувала, що адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю якого не зупинено і не припинено, є особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (забезпечує себе роботою самостійно), та віднесений до категорії зайнятого роботою населення і це виключає можливість надання йому статусу безробітного.

ВП ВС врахувала те, що в матеріалах цієї справи немає відомостей щодо зупинення чи припинення права відповідача на заняття адвокатською діяльністю. Зважаючи на це, він не міг бути визнаним безробітним, а виплачена йому допомога по безробіттю підлягає стягненню з нього на підставі ч. 3 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на випадок безробіття».

Постанова ВП ВС від 28 серпня 2024 року у справі № 761/38813/21.

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