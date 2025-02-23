Украина будет привлекать частный сектор к производству взрывчатки и предоставит гранты

Михаил Федоров анонсировал изготовление взрывчатки частными компаниями.

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Для производства взрывчатки в Украине будут привлекать частные компании, которые будут иметь финансовую поддержку в виде грантов. Об этом во время Defence Tech Innovation Forum от кластера оборонных технологий Brave1 сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, пишет Общественное.

По словам Министра, для этого была проведена подготовительная работа, а также устранены бюрократические проблемы для производителей в этой сфере.

«Во-первых, мы открыли рынок, позволили производить порох для частного сектора и боеприпасы. Во-вторых, разрешили завозить разные компоненты для производства. И следующий шаг – это финансовая поддержка. Гранты – это лучший подход, и мы очень быстро это запустим. Президент еще полгода назад поставил задачу найти средства, потому они уже выделены», – рассказал Федоров.

Также, по его словам, государство разработало программу, которая позволит частным компаниям, производящим порох, присоединяться к проекту. Одна из главных задач — безопасно разместить такие предприятия, и сейчас для этого создается дополнительная программа.

На вопрос, где украинским производителям искать сырье, учитывая мировую проблему с нехваткой веществ для производства взрывчатки, Федоров указал, что у предпринимателей есть разные технологии по производству и они понимают, где брать, и что нужно дополнительно в цепочке построения для производства.

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