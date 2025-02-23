Ушел из жизни народный депутат Украины трех созывов Валерий Кальченко

В Кропивницком в возрасте 77 лет умер политик, государственный деятель, народный депутат трех созывов Валерий Кальченко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кропивницком в возрасте 77 лет ушел из жизни народный депутат Украины V, VI и VII созывов Валерий Кальченко. Об этом сообщили в Аппарате Парламента.

Валерий Михайлович украинский политик, народный депутат Украины V, VI и VII созывов, Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Будучи народным депутатом Украины, занимал должность председателя подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, управления радиоактивно загрязненными территориями, социальной защиты пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, работал в составе Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам агропромышленного комплекса

Награжден орденом «За заслуги» III и II степеней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.