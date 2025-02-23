Пішов із життя народний депутат України трьох скликань Валерій Кальченко

У Кропивницькому у віці 77 років помер політик, державний діяч, народний депутат трьох скликань Валерій Кальченко.

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У Кропивницькому у віці 77 років пішов із життя народний депутат України V, VI та VII скликань Валерій Кальченко. Про це повідомили в Апараті Парламенту.

Валерій Михайлович український політик, народний депутат України V, VI та VII скликань, Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Будучи народним депутатом України обіймав посаду голови підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління радіоактивно забрудненими територіями, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, працював у складі Комісії Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу.

Нагороджений орденом «За заслуги» III та II ступенів.

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