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Верховный Суд определил юрисдикционность дел об установлении факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим

09:54, 23 февраля 2025
В соответствии с обстоятельствами дела истица обратилась в Минобороны с заявлением о получении единовременной денежной помощи в качестве члена семьи погибшего военнослужащего, однако комиссия отказала ей в назначении помощи.
Верховный Суд определил юрисдикционность дел об установлении факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим
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Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикционность дел по установлению факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала о проблеме, постигшей в судах дела гражданских дружин погибших военнослужащих. А именно, проблема касалась неопределенности, какой суд – гражданский или административный – должен рассматривать этот вопрос.

Наконец, Большая Палата Верховного Суда поставила в этом вопросе точку, когда рассмотрела 18 января 2024 знаковое дело 560/17953/21 относительно юрисдикции судебных дел, начатых по заявлениям гражданских дружин погибших Защитников Украины, которые пытаются установить факт проживания одной семьей с погибшим военнослужащим. и получить соответствующую помощь от государства как членов семьи.

Так, Кабмин утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальный сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Відповідно до обставин справи позивачка звернулася до Міністерства оборони України із заявою про отримання одноразової грошової допомоги як член сім’ї померлого військовослужбовця. Однак комісія Міноборони відмовила їй у призначенні допомоги через відсутність доказів на підтвердження наявності в позивачки статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця – позивачка не надала рішення суду, яким установлено факт їх проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

ВП ВС у постанові ВП ВС від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21 виснувала, що комісія Міноборони, відмовляючи позивачці у призначенні вказаної допомоги, діяла в межах повноважень та відповідно до вимог закону.

Водночас ВП ВС звернула увагу, що існує два порядки встановлення фактів, що мають юридичне значення: позасудовий і судовий.

У разі оскарження до суду відмови відповідного органу в установленні юридичного факту, який підлягає встановленню в позасудовому порядку, такий спір має розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Справи про встановлення юридичних фактів у судовому порядку вирішуються судами цивільної юрисдикції за правилами ЦПК України.

ВП ВС дійшла висновку, що справи про встановлення факту проживання однією сімʼєю без шлюбу із загиблим військовослужбовцем підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства незалежно від мети звернення до суду (зокрема, підтвердження соціального статусу для призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім’ї військовослужбовця) і наявності в заявника певних цивільних прав та обов’язків чи виникнення публічно-правових спорів із суб’єктами владних повноважень.

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судебная практика Большая Палата Верховного Суда Минобороны

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