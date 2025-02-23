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В ДТП погиб легендарный вокалист и гитарист рок-группы KISS Карл Кокран

12:49, 23 февраля 2025
В полиции указали, что автомобилем управляла 90-летняя мать мужчины.
В ДТП погиб легендарный вокалист и гитарист рок-группы KISS Карл Кокран
Источник фото: x.com/KISS
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Музыкант легендарной американской рок-группы KISS Карл Кокран погиб в ДТП, причиненном его 90-летней матерью. О смерти мужчины сообщили на официальной странице группы в соцсети Х.

«Наш дорогой друг Карл Кокран погиб в автокатастрофе 19 февраля. Карл был чрезвычайным вокалистом и гитаристом, перенесшим тяжелый инсульт, но не прекращавший бороться, чтобы вернуться», - сообщили в группе.

В полиции указали, что ДТП произошло 19 февраля. Автомобилем управляла 90-летняя мать мужчины. Женщина, когда сдавала назад, врезалась в дерево.

Музыкант сидел на заднем сиденье и в результате удара его выбросило из автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами, но спасти его не удалось.

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полиция ДТП музыкальная индустрия

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