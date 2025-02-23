Практика судов
  1. В Украине

В Киеве трамвай сбил насмерть человека в Святошинском районе

10:35, 23 февраля 2025
От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия, его личность устанавливают.
В Киеве трамвай сбил насмерть человека в Святошинском районе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве трамвай сбил насмерть человека. Как сообщили в полиции, инцидент произошел вечером 22 февраля в 18:20 на проспекте Леся Курбаса.

Предварительно правоохранителям стало известно, что водитель общественного транспорта наехал на неустановленного мужчину в возрасте около 30 лет, находившегося на путях. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия, его личность устанавливают.

Все обстоятельства происшествия следователи выясняют в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде рекомендуют принять в целом законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание в результате войны

Осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Госдеп США предусмотрел на поддержку процедур Высшей квалификационной комиссии судей 1,75 млн долларов — данные Кабмина

Согласно плану закупки, на услуги международных и национальных экспертов и тренеров можно потратить 677,93 тысячи долларов, а на путешествия экспертов в пределах страны и за рубеж, в том числе гостиничные услуги, билеты на самолет, расходы на оформление визы, вид на жительство и медицинское страхование – 209,34 тысячи долларов.

Обновил данные в Резерв+, сформировал военно-учетный документ в электронной форме, но все равно получил штраф – ШААС признал постановление ТЦК противоправным

Мужчина сформировал электронный военно-учетный документ Резерв+ и пришел в ТЦК по бумажному, но получил штраф 17 тысяч – Шестой апелляционный административный суд признал постановление ТЦК противоправным.

Миссия МВФ начнет анализировать выполнение реформ Украиной, а законопроекты об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков досудебного расследования и создания СОАС и СААС так и не приняты

Успеет ли Верховная Рада быстро выполнить требования МВФ и упростить работу правоохранителям, отменив автоматическое закрытие дел из-за истечения сроков досудебного расследования, и принять закон о СОАС и СААС – пока неизвестно.

Кабмин запланировал законопроект об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей в плане приоритетных действий на 2025 год

Также запланирован законопроект об изменениях в УПК о недопустимости злоупотребления процессуальными правами по коррупционным делам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду