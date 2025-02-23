В Киеве трамвай сбил насмерть человека в Святошинском районе

От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия, его личность устанавливают.

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В Киеве трамвай сбил насмерть человека. Как сообщили в полиции, инцидент произошел вечером 22 февраля в 18:20 на проспекте Леся Курбаса.

Предварительно правоохранителям стало известно, что водитель общественного транспорта наехал на неустановленного мужчину в возрасте около 30 лет, находившегося на путях. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия, его личность устанавливают.

Все обстоятельства происшествия следователи выясняют в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

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