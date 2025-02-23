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В Харькове и области будут включать сигналы воздушной тревоги отдельно

08:32, 23 февраля 2025
Теперь сигналы четко разделяются: отдельно для города и отдельно для области.
В Харькове и области будут включать сигналы воздушной тревоги отдельно
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В Харькове и Харьковской области начала действовать новая система оповещения о воздушных тревогах. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

«В Харькове заработала новая, дифференцированная система оповещения о воздушных тревогах. Теперь сигналы четко разделяются: отдельно для города и отдельно для области», - указал Терехов.

Он объясняет, что чем точнее будет определена угроза, тем эффективнее будет работать экономика и, соответственно, уменьшаться психоэмоциональная нагрузка на людей.

Мэр Харькова также сообщил, что только за прошлый год в Харькове прозвучало 2113 сигналов воздушной тревоги (это 156 дней жизни под сиренами), но из них только 455 сигналов (62 дня) касались непосредственно города.

«Эта система – шаг к большей стабильности во всех областях жизнедеятельности. Бизнес, банки, госучреждения и сфера услуг будут работать дольше, без лишних перерывов. А главное: если раздается сигнал, все будут знать – опасность реальна, и нужно немедленно направляться в укрытие», - пояснил Терехов.

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бизнес Харьков война воздушная тревога

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