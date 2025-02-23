ЕС изучает способы конфискации замороженных активов России для поддержки Украины

Для возмещения убытков Украине ЕС изучает возможность конфискации замороженных активов РФ.

Источник фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз ищет способы конфискации части замороженных активов России в объеме 280 млрд долларов, пытаясь обеспечить финансовую и военную поддержку Украины. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Согласно источникам, знакомым с переговорами, официальные лица ЕС обсуждают, как активы могут быть использованы для залога для запланированной Комиссии по международным претензиям, которая будет определять компенсацию Украине. Тогда активы могут быть арестованы, если Москва откажется возместить ущерб», - говорится в сообщении.

Другой обсуждаемый вариант предполагает, что ЕС уполномочит страны-члены конфисковать суверенные активы РФ, чтобы компенсировать разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Они изучают, возможно ли это сделать при решении МУС.

Руководители экономики и финансовых служб ЕС Валдис Домбровскис и Мария Луис Альбукерке заявили, что блок должен изучить все возможные варианты помощи Украине, включая конфискацию активов российского центрального банка.

ЕС, страны «Группы семи» и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в форме ценных бумаг и наличных денег. Согласно оценкам Министерства финансов США, санкции, введенные против известных россиян, заморозили дополнительные активы на сумму около 58 миллиардов долларов, включая дома, яхты и частные самолеты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.