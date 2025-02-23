ЄС вивчає способи конфіскації заморожених активів Росії для підтримки України

Для відшкодування збитків Україні ЄС вивчає можливість конфіскації заморожених активів РФ.

Джерело фото: Reuters

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Європейський Союз шукає способи конфіскації частини заморожених активів Росії обсягом 280 млрд доларів, намагаючись забезпечити фінансову та військову підтримку України. Про це пише видання Bloomberg.

«Згідно з джерелами, знайомими з переговорами, офіційні особи ЄС обговорюють, як активи можуть бути використані для застава для запланованої Комісії з міжнародних претензій, яка визначатиме компенсацію Україні. Тоді активи можуть бути арештовані, якщо Москва відмовиться відшкодувати збитки», - йдеться у повідомленні.

Інший варіант, що обговорюється, передбачає, що ЄС уповноважить країни-члени конфіскувати суверенні активи РФ, щоб компенсувати руйнування енергетичної інфраструктури України. Вони вивчають, чи можливо це зробити за рішенням МКС.

Керівники економіки та фінансових служб ЄС Валдіс Домбровскіс і Марія Луїс Альбукерке заявили, що блок повинен вивчити всі можливі варіанти допомоги Україні, включаючи конфіскацію активів російського центрального банку.

ЄС, країни «Групи семи» та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у формі цінних паперів і готівки. Згідно з оцінками Міністерства фінансів США, санкції, запровадженні проти відомих росіян, заморозили додаткові активи на суму близько 58 мільярдів доларів, включаючи будинки, яхти та приватні літаки.

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