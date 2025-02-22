Украину не отключат от Starlink, а Reuters — просто лгут, — Илон Маск

Илон Маск опроверг информацию Reuters об угрозах США отключить Starlink Украине, назвав их лжецами.

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Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters, что США могут ограничить доступ к системе спутникового интернета Starlink, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

Маск заявил, что информация о планируемом отключении Starlink для Украины не соответствует действительности. Он отрицает информацию Reuters, назвав их лжецами.

«Это неправда. Reuters лжет», — написал Маск в своей соцсети Х.

Напомним, ранее в Х Маск перепостил сообщение другого пользователя с комментарием о том, что предыдущее правительство США осуществляло выплаты агентству Reuters.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заверил, что Starlink в Украине не отключается.

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