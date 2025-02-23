7 тысяч долларов за выезд из страны — в Ровенской области перекрыли канал побега военнообязанных

Подозреваемые обещали мужчинам мобилизационного возраста организовать беспрепятственное пересечение границы за пределами пунктов пропуска.

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В Ровенской области перекрыли канал побега военнообязанных за границу. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

По данным досудебного расследования, подозреваемые обещали мужчинам мобилизационного возраста организовать беспрепятственное пересечение границы за пределами официальных пунктов пропуска.

Дельцы убеждали клиентов, уже имеющих «опыт» в таких переправках. Они разработали маршрут и провели детальный инструктаж по поводу того, как можно оказаться в Европе и не попасть в поле зрения пограничников.

За такие услуги двое военнообязанных мужчин должны были заплатить 14 тысяч долларов.

В настоящее время решается вопрос избрания подозреваемым мер.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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