7 тисяч доларів за виїзд з країни — на Рівненщині перекрили канал втечі військовозобов’язаних

Підозрювані обіцяли чоловікам мобілізаційного віку організувати безперешкодний перетин кордону поза межами пунктів пропуску.

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На Рівненщині перекрили канал втечі військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

За даними досудового розслідування, підозрювані обіцяли чоловікам мобілізаційного віку організувати безперешкодний перетин кордону поза межами офіційних пунктів пропуску.

Ділки переконували клієнтів, що вже мають «досвід» у таких переправленнях. Вони розробили маршрут та провели детальний інструктаж щодо того, як можна опинитися у Європі і не потрапити в поле зору прикордонників.

За такі послуги двоє військовозобов’язаних чоловіків мали заплатити 14 тисяч доларів.

Нині вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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