Наличный расчет между юридическим и физическим лицом — какие ограничения в течение одного дня

Какова предельная сумма наличного расчета предприятия с физическим лицом в течение одного дня за товары, работы или услуги.

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Главное управление ГНС в Ровенской области разъяснило, какова предельная сумма наличного расчета субъекта хозяйствования с физическим лицом в течение одного дня за товары, работы или услуги.

Согласно п. 6 разд. ІІ Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 с изменениями и дополнениями, субъекты хозяйствования имеют право осуществлять расчеты наличными в течение одного дня по одному или нескольким платежным лицам. ) включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных средств со счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу поставщиков платежных услуг подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, необходимые поставщикам платежных услуг для осуществления мер надлежащей проверки клиента с учетом риска.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Ограничение, установленное в п. 6 разд. II Положения № 148, касается также расчетов при оплате товаров, приобретенные на производственные (хозяйственные) нужды за счет наличных средств, полученных с помощью платежного инструмента.

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