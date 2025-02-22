Практика судов
  1. В Украине

Наличный расчет между юридическим и физическим лицом — какие ограничения в течение одного дня

21:50, 22 февраля 2025
Какова предельная сумма наличного расчета предприятия с физическим лицом в течение одного дня за товары, работы или услуги.
Наличный расчет между юридическим и физическим лицом — какие ограничения в течение одного дня
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Ровенской области разъяснило, какова предельная сумма наличного расчета субъекта хозяйствования с физическим лицом в течение одного дня за товары, работы или услуги.

Согласно п. 6 разд. ІІ Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 с изменениями и дополнениями, субъекты хозяйствования имеют право осуществлять расчеты наличными в течение одного дня по одному или нескольким платежным лицам. ) включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных средств со счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу поставщиков платежных услуг подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, необходимые поставщикам платежных услуг для осуществления мер надлежащей проверки клиента с учетом риска.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Ограничение, установленное в п. 6 разд. II Положения № 148, касается также расчетов при оплате товаров, приобретенные на производственные (хозяйственные) нужды за счет наличных средств, полученных с помощью платежного инструмента.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Физлицо налоговая юрлицо ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин запланировал законопроект об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей в плане приоритетных действий на 2025 год

Также запланирован законопроект об изменениях в УПК о недопустимости злоупотребления процессуальными правами по коррупционным делам.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о привлечении ветеранов войны к подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению

Ожидается, что принятие закона создаст основу для эффективного решения стратегических задач государственной политики в сфере подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Лицо не имеет права на применение нового показателя средней зарплаты при переходе на пенсию по возрасту на общих основаниях после назначения пенсии на льготных условиях – Верховный Суд

Переход на пенсию по возрасту после назначения пенсии на льготных условиях – позиция Верховного Суда.

Комитет согласовал законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву не подлежащего ему гражданина или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс по стимулированию благотворительности

Плательщикам налога на прибыль предприятий разрешат не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь до 8%.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова