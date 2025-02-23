В Ровенской области бывшего депутата подозревают в декларировании недостоверной информации

Будучи депутатом, подозреваемый не указал, что владеет корпоративными правами, получал страховые выплаты и не отразил другие подлежащие декларированию расходы.

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На Дубенщине бывшего депутата подозревают в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что в декларации о доходах за 2021 год мужчина указал недостоверную информацию о средствах и имуществе на сумму более 5,6 млн грн, а в декларации за 2022 год – более 6,2 млн грн.

В частности, будучи депутатом, подозреваемый не указал, что владеет корпоративными правами, получал страховые выплаты и не отразил другие подлежащие декларированию расходы. Кроме того, мужчина внес недостоверные данные об остатке заемных средств в качестве возвратной финансовой помощи и не отметил, что имеет средства на одном из банковских счетов.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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