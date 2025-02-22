Понадобилось 10 секунд: в Южной Африке мужчина совершил дерзкий побег с третьего этажа здания суда, видео

Мужчина, обвиненный в краже, сбежал из здания суда.

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В Южной Африке мужчина, которого обвинили в краже, совершил дерзкий побег, прыгнув с третьего этажа здания суда. Об этом сообщает издание Sowetan Live.

Видео сняли очевидцы. На нем видно, как беглец вылез в узкое окно на третьем этаже, цепляется за вертикальные балки извне здания суда, скользит вниз и с высоты второго этажа совершает прыжок на землю, после чего убегает. На все у мужчины ушло около десяти секунд.

Однако уже на следующий день его поймали правоохранители.

Представитель полиции сообщил изданию, что мужчине также будет предъявлено дополнительное обвинение в бегстве из-под стражи.

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