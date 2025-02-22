Все педагоги детских садов будут иметь одинаковый оплачиваемый отпуск — что известно

Все педагогические работники заведений дошкольного образования будут иметь одинаковую продолжительность обязательного ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.
Так, правительство приняло постановление, вносящее изменения в соответствующий Порядок, унифицируя сроки ежегодного отпуска для всех работников дошкольного образования – 56 дней.
Это одно из важных нововведений закона Украины О дошкольном образовании. Такая норма справедлива для всех работников ЗДО и способствует улучшению их условий труда», – объяснил Лисовой.
По словам главы МОН, изменения коснутся таких педработников, как:
«Кроме того, соответствующим решением правительство внесло изменения в Перечень педагогических должностей, дополнив его такими позициями, в частности, как заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя, ассистент мастера производственного обучения», – резюмировал министр.
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