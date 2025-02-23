В Днепре владелец сети аптек организовал наркобизнес — разоблачена схема

Участники группировки наладили канал сбыта прекурсору псевдоэфедрина на территории города.

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В Днепре разоблачены 6 злоумышленников, организовавших незаконный сбыт прекурсоров в аптеке. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, владелец одной из сетей аптек города организовал наркобизнес и привлек к незаконной деятельности 3 работника-фармацевта и близких родственников. Участники группировки наладили канал сбыта прекурсору псевдоэфедрина на территории города.

«Продукцию» закупали оптовыми партиями и хранили в арендованных помещениях. В дальнейшем, соблюдая конспирацию, сбывали прекурсор из «рук в руки» в помещении аптеки. Деньги получали наличными и на банковские карты.

В ходе проведения санкционированных обысков в аптеке и по местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли прекурсоры, наркотики, полтора миллиона гривен наличными, электронные весы, черновые записи, документацию, мобильные телефоны, оружие.

Решается вопрос избрания им мер предосторожности.

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