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В Индии мужчина выиграл суд против кинотеатра из-за слишком длинной рекламы перед фильмом

19:10, 22 февраля 2025
Мужчина обвинил кинотеатр в том, что тот зря потратил 25 минут его времени, запустив длительные трейлеры перед началом сеанса.
В Индии мужчина выиграл суд против кинотеатра из-за слишком длинной рекламы перед фильмом
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В Индии мужчина выиграл суд у кинотеатра из-за показа длинной рекламы. Об этом сообщает The Independent.

30-летний мужчина по имени Абхишек подал иск против большой сети кинотеатров PVR INOX и платформы бронирования билетов BookMyShow. Он обвинил компании в том, что они зря потратили 25 минут его времени, запустив продолжительные трейлеры перед началом сеанса.

Сообщается, что мужчина приобрел три билета на болливудский фильм, сеанс которого должен был начаться в 16:05. Однако фактический старт кинопоказа состоялся лишь в 16:30, что, по словам истца, нарушило его планы и причинило душевные страдания.

Он утверждал, что фильм должен был завершиться в 18:30, после чего ему нужно было вернуться к рабочим обязанностям. Из-за опоздания сеанса он не смог принять участие в запланированных мероприятиях и понес убытки, которые, по его мнению, невозможно выразить в денежном эквиваленте.

Суд постановил, что кинотеатр должен выплатить штраф в размере 100 000 рупий (около 1150 долларов), дополнительно компенсировать истцу 50 000 рупий (575 долларов) за моральный ущерб и 10 000 рупий (115 долларов) за судебные издержки.

«В новую эпоху время рассматривают как деньги, и никто не имеет права извлекать выгоду из чужого времени и средств», — говорится в решении.

Суд также отметил, что 25-30 минут ожидания без возможности выбора – это значительное неудобство для зрителей с плотным графиком.

Однако торговая площадка с билетами была освобождена от ответственности, поскольку суд не нашел достаточных оснований для предъявления к нему претензий. В свою защиту кинотеатры заявили, что обязаны показывать социальную рекламу, предложенную правительством, а также учитывать возможные задержки опаздывающих на сеанс зрителей.

Однако суд признал, что демонстрация коммерческой рекламы сверх установленного времени является нечестной практикой, нарушающей права потребителей.

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