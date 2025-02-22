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По какой ставке удерживается военный сбор по зарплате обновленных работников — разъяснение

20:40, 22 февраля 2025
Доход в виде средней заработной платы за вынужденный прогул, начисленный и выплаченный работнику, возобновленному на работе, облагается налогом военным сбором по ставке 5%.
По какой ставке удерживается военный сбор по зарплате обновленных работников — разъяснение
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, по какой ставке содержится военный сбор по зарплате обновленных работников.

В соответствии с подпунктом 1 подпункта 1.1 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ плательщиками военного сбора являются лица, определенные пунктом 162.1 статьи 162 раздела IV НКУ, в частности, физическое лицо – резидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине.

Подпунктом 1.4 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ определено, что начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков сбора, указанных в подпункте 1 подпункта 1.1 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ, осуществляются в порядке, установленном разделом IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом 1 раздела XX «Переходные положения» НКУ, по ставке 5 процентов, определенной подпунктом 1 подпункта 1.3 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Согласно подпункту 1 подпункта 1.2 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в подпункте 1 подпункта 1.1 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, есть доходы, включаемые в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, в частности, другие доходы, кроме указанных в статье 165 НКУ (подпункт 164.2.20 пункта 164.2 статьи 164 НКУ).

Согласно подпункту 1.5 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ ответственными за содержание (начисление) и уплату (перечисление) военного сбора в бюджет с доходов плательщиков, указанных в подпункте 1 подпункта 1.1 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ есть лица, определенные в статье 171 НКУ, в частности, налоговые агенты.

Учитывая указанное, доход в виде средней заработной платы за время вынужденного прогула за периоды прошлых лет, начисленный и выплаченный восстановленному на работе работнику после вступления в силу Закона № 4015, включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и облагается налогом военным сбором по ставке 5 процентов.

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