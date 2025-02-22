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Можно ли рассчитывать на пенсию по инвалидности, если нет стажа

21:34, 22 февраля 2025
Для назначения пенсии по инвалидности человек должен иметь от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста и группы инвалидности.
Можно ли рассчитывать на пенсию по инвалидности, если нет стажа
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В Украине люди, потерявшие трудоспособность, могут получить пенсию по инвалидности. Однако можно ли оформить такие выплаты, если нет стажа. Об этом разъяснило Министерство социальной политики Украины.

Пенсия по инвалидности может быть назначена независимо от того, когда произошла инвалидность – во время работы, до трудоустройства или после ее прекращения.

Инвалидность, ее группа, причина и срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы в соответствии с действующим законодательством.

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, нужно иметь определенный страховой стаж, указанный в статье 32 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно законодательству, для назначения пенсии по инвалидности человек должен иметь от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Лица, получившие инвалидность по достижении пенсионного возраста, имеют право на пенсию по инвалидности только при наличии 15 лет страхового стажа.

Раньше мы писали, каким должен быть добровольный страховой взнос, чтобы в страховой стаж зачислился один месяц.

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