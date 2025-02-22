Совершил почти 20 краж за пять месяцев — в Харькове осудили рецидивиста

Ранее неоднократно судимый за корыстные преступления мужчина продолжил «строить» преступную карьеру.

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В Харькове суд признал виновным 45-летнего мужчину в совершении серии краж. Ему назначено наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры доказали, что ранее неоднократно судимый за корыстные преступления мужчина продолжил «строить» преступную карьеру. В мае-сентябре 2024 года он совершил почти 20 эпизодов тайного похищения чужого имущества.

«Поле деятельности преступника было достаточно широким — из подвальных помещений и лифтовых шахт он похищал оборудование, принадлежащее коммунальным предприятиям «ЖИЛКОМСЕРВИС» и «Харьковские тепловые сети», проник в кафе, откуда вынес бытовую технику и сантехническое оборудование», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, находясь на спортивной площадке, вор украл чужой мобильный телефон. Также, придя в гости к знакомому, злоумышленник решил, что наручные часы, принадлежавшие хозяину дома, плохо лежат и «прихватил» устройство с собой.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд. Харьков. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

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