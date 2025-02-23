Стало известно, какой датой регистрируют налоговую накладную в реестре после разблокирования

Налоговая накладная регистрируется той датой, по которой ее направили в ГНС с целью регистрации в ЕРНН.

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Главное управление ГНС в Черкасской области разъяснило, какой датой регистрируется налоговая накладная в ЕРНН после разблокирования.

При поставке товаров/услуг продавец обязан своевременно составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН), а также предоставить покупателю по его требованию, согласно п. 201.10 НКУ. Дата и время предоставления налоговой накладной и/или расчета корректировки (НН/РК) в электронном виде в контролирующий орган, дата и время, зафиксированные в квитанции.

НН/РК, регистрация которых остановлена, регистрируются в день наступления, в частности, события принятия в установленном порядке и вступление в силу решения о регистрации НН/РК (п. 19 Порядка ведения ЕРНН, утвержденного постановлением КМУ от 29.12.2010 г. № 1246).

Решение о регистрации или отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН вступает в силу в день принятия соответствующего решения (п. 11 Порядка принятия решений о регистрации/отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН, утвержденного приказом Минфина от 12.12.2019 г. № 520).

После принятия в установленном порядке и вступления в силу решения о регистрации НН/РК в ЕРНН они регистрируются в ЕРНН той датой, по которой НН/РК была направлена ​​в ГНС с целью регистрации в ЕРНН, что зафиксировано в квитанции.

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