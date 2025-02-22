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Налоговая напомнила условия освобождения от НДС операций по поставке товаров оборонного назначения

20:04, 22 февраля 2025
Особенности освобождения от ПДВ операций по поставке товаров оборонного назначения, осуществляемых предприятиями, являющимися исполнителями или соисполнителями государственных контрактов.
Налоговая напомнила условия освобождения от НДС операций по поставке товаров оборонного назначения
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Государственная налоговая служба разъяснила личности освобождения от НДС операций по поставке товаров оборонного назначения, осуществляемых предприятиями, являющимися исполнителями или соисполнителями государственных контрактов (договоров).

Операции по поставке на таможенной территории Украины товаров оборонного назначения подлежат освобождению от налогообложения НДС согласно подпункту 4 пункта 32 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса Украины, если выполняются следующие условия:

- Товары относятся к определенным законом оборонным категориям и классифицируются по перечню в Налоговом кодексе Украины.

- Снабжение осуществляется в пределах государственного контракта (договора).

- Поставщик является исполнителем или соисполнителем такого контракта (договора).

- Покупатель – государственный заказчик.

Если эти условия не исполнены, НДС начисляется по определенным законодательством правилам.

Также если исполнитель или соисполнитель государственного контракта (договора) закупил товары или услуги по НДС, но использует их для освобожденных от НДС операций, то дополнительных налоговых обязательств не возникает.

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