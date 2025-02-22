В Хмельницкой области мужчина получил три повестки, но отказался от мобилизации — что решил суд

Мужчина на суде заявил, что не согласен с заключением ВЛК о том, что он здоров и пригоден для прохождения военной службы.

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В Хмельницкой области мужчина получил три повестки, однако отказался от мобилизации. Приговор по делу обнародовал Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области.

В материалах дела указывается, что житель города Староконстантинов в августе-сентябре 2024 получил три повестки, однако он уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что «отказывался получать повестки о призыве по мобилизации и не являлся в ТЦК по вызову для отправки в воинскую часть по мобилизации, так как был не согласен с заключением ВЛК о том, что он здоров и пригоден для прохождения военной службы, поскольку имеет повышенное давление и ограничено пригодным».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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