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Ученые могут определять болезни животных с помощью искусственного интеллекта

19:28, 22 февраля 2025
Аогоритмы используются для анализа мимики животных с целью выявления признаков дискомфорта.
Ученые могут определять болезни животных с помощью искусственного интеллекта
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Посредством искусственного интеллекта ученые теперь могут распознавать боль, стресс и болезни у животных. В частности, система ИИ анализирует это по фото их морд. Об этом сообщает TechCrunch.

Система искусственного интеллекта Intellipig, разработанная учёными из Университета Западной Англии в Бристоле (UWE Bristol) в сотрудничестве с шотландскими исследователями из Шотландского сельскохозяйственного колледжа (SRUC), предназначена для мониторинга состояния свиней на фермах.

Искусственный интеллект анализирует фотографии морд животных и определяет три ключевых показателя:

  • боль,
  • плохое самочувствие,
  • эмоциональный дискомфорт.

Фермеры получают автоматические оповещения, что позволяет оперативно реагировать на ухудшение состояния животных и повышать эффективность сельскохозяйственного производства.

Параллельно исследовательская группа израильского Университета Хайфы UH адаптирует технологии машинного обучения для работы с собаками. Ранее ученые создали алгоритмы искусственного интеллекта, которые используются в системах распознавания лиц для поиска потерянных домашних питомцев.

Сейчас эти методы используются для анализа мимики животных с целью выявления признаков дискомфорта. Оказалось, что 38% мимических движений собак совпадают с человеческими, что открывает новые возможности для исследования их эмоционального состояния.

Раньше для обучения таких систем искусственного интеллекта использовали наблюдение человека за поведением животных в разных ситуациях. Однако недавний эксперимент USP позволил AI самостоятельно анализировать фотографии лошадей, сделанные до и после операций, а также до и после введения обезболивающих препаратов.

Анализируя выражение глаз, положение ушей и рта, искусственный интеллект смог идентифицировать признаки боли с точностью 88%, что подтвердило эффективность такого подхода и открывает перспективы дальнейших исследований.

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искусственный интеллект технологии животные ИИ наука

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