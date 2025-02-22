Мэр Лос-Анджелеса, которая уехала во время пожаров, уволила руководительницу пожарной службы

Мэр Басс отсутствовала в городе в момент начала пожаров, а позже она выразила недовольство тем, что начальница пожарной службы не предупредила её о ситуации.

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Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила начальницу городской пожарной службы Кристин Кроули. Об этом сообщает Reuters.

«Мы знаем, что 1000 пожарных, которые могли бы быть на дежурстве того утра, когда начались пожары, были отправлены домой на глазах у Кроули», — заявила мэр.

Кроме того, глава пожарной службы отказалась предоставить отчет о пожаротушении.

«Это делает ее увольнение необходимым», - отмечается в заявлении. По данным СМИ, ранее метеорологи предупреждали о возможной опасности.

Профсоюз пожарных резко раскритиковал увольнение Кроули. «Кроулисделали козлом отпущения, не проведя полного расследования реальных событий», - заявили в профсоюзе.

«Правда в том, что наша пожарная служба уже много лет недоукомплектована и испытывает нехватку ресурсов – в том числе во время пребывания Басс в должности мэра», – добавили представители профсоюза.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в районе города Лос-Анджелес на юге Калифорнии США вспыхнули масштабные лесные пожары.

Пожар в районе Палисейдс начался 7 января при экстремально сильном ветре, уничтожив или повредив почти 8000 домов, магазинов и других зданий. Погибли не менее 12 человек.

В тот же день в восточном пригороде Алтадена вспыхнул еще один пожар, разнесенный ветром. Он унес жизни не менее 17 человек и разрушил или повредил более 10 000 домов и других построек.

Мэра Басс не было в городе в момент начала катастрофы – она находилась за границей. Позже она выразила недовольство тем, что начальник пожарной службы не предупредила ее о ситуации.

«У нее мой номер. Она знала, что может позвонить мне в любое время», — заявила Басс. «Этого не произошло».

Напомним, ранее в соцсетях критиковали Карен Басс и просили ее уйти в отставку из-за сокращения ею бюджета пожарной охраны.

В частности, в 2024 году она сократила бюджет городской пожарной охраны на $17 млн.

В настоящее время бюджет пожарной охраны составляет $837 млн, в то время как в помощь бездомным выделено $1,3 млрд.

Меньше чем за неделю до начала пожаров Басс предложила сократить бюджет пожарной охраны еще на $49 млн. Часть средств при этом направляется на развитие отдельного направления DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность).

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