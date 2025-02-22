Практика судов
  1. В Украине

Как подтвердить украинские документы для использования за рубежом

23:59, 22 февраля 2025
Минюст объяснил, как апостилировать документы для иностранных учреждений.
Как подтвердить украинские документы для использования за рубежом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Когда вы находитесь за пределами Украины и вам нужно использовать украинские документы, важно позаботиться об их апостилировании - официальном подтверждении подписи и печати на документе. Минюст Украины осуществляет проставление апостиля на документах, выданных органами юстиции, судами, государственными архивами, а также на нотариально оформленных документах. Об этом рассказали в Минюсте.

Как подать документы на апостиль?

Существует несколько вариантов подачи документов для апостилирования:

Отправить документы по почте в Министерство юстиции Украины или его территориальные органы.

Обратиться в консульство Украины, которое отправит документы.

Для архивных документов необходимо обращаться в Государственную архивную службу Украины.

Процедура апостилирования:

Апостилирование осуществляется по заявке, поданной лицом с документом, удостоверяющим личность, и оригиналом документа, на котором необходимо проставить апостиль. Также нужно предоставить подтверждение об оплате услуги.

Если вы за границей:

Заявители могут подать документы на апостиль, обратившись по почте или через дипломатические представительства. Архивные документы можно апостилировать через обращение в Государственную архивную службу Украины.

Тарифы:

Стоимость услуги для граждан Украины составляет 51 грн, для юридических лиц - 85 грн. Плата за предоставление выписки из Единого государственного реестра для апостиля - 150 грн.

Общие советы:

Перед подачей документов стоит проверить актуальные реквизиты для оплаты на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины или Государственной казначейской службы.

Этот процесс важен для подтверждения подлинности документов на международном уровне, в частности для юридических и административных целей за рубежом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

документы Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин запланировал законопроект об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей в плане приоритетных действий на 2025 год

Также запланирован законопроект об изменениях в УПК о недопустимости злоупотребления процессуальными правами по коррупционным делам.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о привлечении ветеранов войны к подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению

Ожидается, что принятие закона создаст основу для эффективного решения стратегических задач государственной политики в сфере подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Лицо не имеет права на применение нового показателя средней зарплаты при переходе на пенсию по возрасту на общих основаниях после назначения пенсии на льготных условиях – Верховный Суд

Переход на пенсию по возрасту после назначения пенсии на льготных условиях – позиция Верховного Суда.

Комитет согласовал законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву не подлежащего ему гражданина или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс по стимулированию благотворительности

Плательщикам налога на прибыль предприятий разрешат не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь до 8%.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду