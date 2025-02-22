Как подтвердить украинские документы для использования за рубежом

Минюст объяснил, как апостилировать документы для иностранных учреждений.

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Когда вы находитесь за пределами Украины и вам нужно использовать украинские документы, важно позаботиться об их апостилировании - официальном подтверждении подписи и печати на документе. Минюст Украины осуществляет проставление апостиля на документах, выданных органами юстиции, судами, государственными архивами, а также на нотариально оформленных документах. Об этом рассказали в Минюсте.

Как подать документы на апостиль?

Существует несколько вариантов подачи документов для апостилирования:

Отправить документы по почте в Министерство юстиции Украины или его территориальные органы.

Обратиться в консульство Украины, которое отправит документы.

Для архивных документов необходимо обращаться в Государственную архивную службу Украины.

Процедура апостилирования:

Апостилирование осуществляется по заявке, поданной лицом с документом, удостоверяющим личность, и оригиналом документа, на котором необходимо проставить апостиль. Также нужно предоставить подтверждение об оплате услуги.

Если вы за границей:

Заявители могут подать документы на апостиль, обратившись по почте или через дипломатические представительства. Архивные документы можно апостилировать через обращение в Государственную архивную службу Украины.

Тарифы:

Стоимость услуги для граждан Украины составляет 51 грн, для юридических лиц - 85 грн. Плата за предоставление выписки из Единого государственного реестра для апостиля - 150 грн.

Общие советы:

Перед подачей документов стоит проверить актуальные реквизиты для оплаты на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины или Государственной казначейской службы.

Этот процесс важен для подтверждения подлинности документов на международном уровне, в частности для юридических и административных целей за рубежом.

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