Пожар в жилом доме на Львовщине унес две жизни

Пожар произошел в селе Новые Стрелища.

Фото иллюстративное

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В селе Новые Стрелища Львовского района Львовской области произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Инцидент произошел 22 февраля в 01:31, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

На момент прибытия пожарных жилой дом площадью 5 на 10 метров был охвачен огнем, что вызвало сильное задымление. Существовала также угроза распространения пламени на рядом расположенную хозяйственную постройку.

Пожарные, применив специальные аппараты для защиты органов дыхания и зрения, немедленно начали тушить огонь. Во время ликвидации пожара в доме были обнаружены тела двух погибших: 44-летнего владельца и 38-летнего мужчины.

Пожар удалось локализовать в 03:24, а окончательно ликвидировать - в 04:15. Огонь уничтожил дом полностью. Для борьбы с пламенем было привлечено 8 пожарных и 2 единицы спецтехники.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.

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