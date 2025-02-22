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В Житомире отчим ударил ногой в лицо 7-летнего пасынка, который заступился за свою маму

18:16, 22 февраля 2025
Между женщиной и мужчиной возник конфликт, а когда же за мать вступился 7-летний сын, отчим умышленно ударил его ногой в лицо.
В Житомире отчим ударил ногой в лицо 7-летнего пасынка, который заступился за свою маму
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В Житомире отчим травмировал 7-летнего пасынка. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом сообщает полиция региона.

К правоохранителям обратилась 39-летняя женщина, которая рассказала, что утром у нее возник конфликт с нетрезвым мужчиной. Он громко кричал и обижал ее. Когда же за мать вступился 7-летний сын, отчим умышленно ударил его ногой в лицо.

Полицейские немедленно выехали на место происшествия. Врачи, вызванные правоохранителями, обследовали мальчика и оказали ему необходимую помощь.

На лице ребенка были зафиксированы гематомы и ссадины, он будет проходить лечение амбулаторно.

«Самого обидчика на момент приезда полицейских по месту жительства не было. Правоохранители разыскали его недалеко от дома. Муж признал свою вину, объяснив свои действия злобой на жену.

Учитывая ситуацию в семье, правоохранители и представители социальных служб сделали вывод о невозможности совместного проживания членов семьи. Женщину с двумя детьми поместили во временное убежище, где они будут находиться в безопасности», — отметили в полиции.

Дознаватели Житомирского районного управления полиции № 1 открыли уголовное производство по предварительной квалификации по ч.1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Согласно действующему законодательству, такое деяние карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до 1 года.

«Полицейские призывают граждан не умалчивать о случаях домашней тирании. Если вы страдаете от насилия в семье или вам известна информация о лице, в отношении которого совершается насилие, позвоните по номеру 102, или обратитесь в ближайший отдел полиции», — подчеркнули в полиции.

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Национальная полиция полиция Житомир

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