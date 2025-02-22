Одесские светофоры теперь с бесперебойным питанием – модернизация ключевых перекрестков

В Одессе установлены новые резервные системы питания для светофоров на случай блэкаутов.

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В Одессе продолжают модернизировать систему городских светофоров, обеспечивая их бесперебойным питанием, что позволит защитить важные перекрестки от возможных блэкаутов. Как сообщили в Одесском городском совете, новые резервные источники питания установлены на десяти ключевых перекрестках.

КУ «СМЭП» активно работает над оснащением светофорных объектов города бесперебойными блоками питания. Вот список перекрестков, где появились новые системы:

- 7-я станция Большого Фонтана

- Артиллерийская - Среднефонтанская

- Краснова - Адмиральский проспект

- Космонавта Комарова - Инглези

- Николая Плыгуна - Черноморского Казачества

- Виталия Блажко (Пересыпский мост)

- проспект Небесной Сотни, 4/6

- Семьи Глодан - просп. Князя Ярослава Мудрого

- Туристская - Святослава Рихтера

- Витольда Малишевского (Одесская общеобразовательная школа №31)

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