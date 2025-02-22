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Стало известно, может ли разведенный отец получить дополнительный отпуск

17:58, 22 февраля 2025
Условия, при которых родитель имеет и не имеет права получить дополнительный отпуск.
Стало известно, может ли разведенный отец получить дополнительный отпуск
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Управление инспекционной деятельности Гоструда в Винницкой области рассказало, может ли разведенный отец получить дополнительный отпуск.

Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, предоставляется одному из родителей (матери или отцу).

Отец на уровне с матерью имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью, но при условии, что мать не воспользовалась таким отпуском в соответствующем году.

Однако, если отец лишен родительских прав, он не имеет права на такой отпуск.

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