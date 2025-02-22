На фронте испытали роботизированную логистически-эвакуационную платформу Воля-Е

В «Хортице» прошли успешные испытания платформы «Воля-Е» для эвакуации раненых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» состоялись испытания роботизированной логистически-эвакуационной платформы «Воля-Е». Об этом сообщила пресс-служба войск.

Главная задача «Воля-Е» - оперативно транспортировать раненых к точке эвакуации, где их будет ждать медицинский персонал для дальнейшей перевозки на медэвак. В боевых условиях, где каждая секунда на счету, такие роботизированные платформы становятся жизненно важными, помогая спасти жизни военных.

Константин Кищук, заместитель начальника военно-медицинского центра основного командного пункта ОСУВ «Хортица», отметил, что после испытаний был определен ряд направлений для совершенствования платформы. Все предложения были переданы производителям для дальнейшей модернизации.

Платформу «Воля-Е» приобрел норвежский благотворительный фонд HMM Helsehjelp Ukraina, который организовал сбор и отправку в Украину спасательного оборудования и транспорта на сумму около 150 млн норвежских крон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.