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На фронте испытали роботизированную логистически-эвакуационную платформу Воля-Е

22:29, 22 февраля 2025
В «Хортице» прошли успешные испытания платформы «Воля-Е» для эвакуации раненых.
На фронте испытали роботизированную логистически-эвакуационную платформу Воля-Е
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В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» состоялись испытания роботизированной логистически-эвакуационной платформы «Воля-Е». Об этом сообщила пресс-служба войск.

Главная задача «Воля-Е» - оперативно транспортировать раненых к точке эвакуации, где их будет ждать медицинский персонал для дальнейшей перевозки на медэвак. В боевых условиях, где каждая секунда на счету, такие роботизированные платформы становятся жизненно важными, помогая спасти жизни военных.

Константин Кищук, заместитель начальника военно-медицинского центра основного командного пункта ОСУВ «Хортица», отметил, что после испытаний был определен ряд направлений для совершенствования платформы. Все предложения были переданы производителям для дальнейшей модернизации.

Платформу «Воля-Е» приобрел норвежский благотворительный фонд HMM Helsehjelp Ukraina, который организовал сбор и отправку в Украину спасательного оборудования и транспорта на сумму около 150 млн норвежских крон.

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