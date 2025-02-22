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В Киеве строят самую большую подземную школу для 1300 учеников

15:52, 22 февраля 2025
Строительство крупнейшего укрытия планируют завершить до сентября 2025 года.
В Киеве строят самую большую подземную школу для 1300 учеников
Фото: Суспільне
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В Днепровском районе Киева продолжается строительство самой большой подземной школы в столице. В противорадиационном укрытии одновременно смогут учиться более 1300 учеников. После пяти месяцев работ строительство планируют завершить уже в сентябре 2025 года. Об этом сообщает «Суспільне».

Строительство укрытия началось в сентябре 2024 года на территории лицея №183 «Фортуна». Создается новый противорадиационный комплекс, включающий классные комнаты, столовую, медпункт, гардеробные и комнаты для досуга. Это укрытие будет оснащено всеми необходимыми системами, в частности отоплением, вентиляцией, водопроводом, а также пожарной сигнализацией.

По словам Татьяны Минько, директора лицея, подземное укрытие обеспечит безопасность учеников во время воздушных тревог, ведь ближайшее бомбоубежище расположено более чем в 500 метрах от учебного заведения.

«Очень сложно видеть, когда детки бегут, а сверху атмосферу разбивает ракета, которая летит, и стоит очень большой грохот. А дети бегут к своему укрытию, поглядывая на небо. Здесь (в укрытии - ред.) будут созданы все условия. Здесь будут не просто учиться - здесь можно жить, здесь можно спать. Здесь будет полностью обеспечен весь цикл пребывания и жизнедеятельности человека. Зонировано для младшей школы, для средней, для старшей», - добавила Минько.

После завершения войны укрытие станет местом для проведения внеклассной работы, в частности спортивных кружков и выставок.

Сейчас выполнено 32% работ, и планируется завершить строительство в сентябре 2025 года.

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Киев школа укрытие

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