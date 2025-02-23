Стало відомо, якою датою реєструють податкову накладну в реєстрі після розблокування

Податкова накладна реєструється тією датою, за якою її надіслали до ДПС з метою реєстрації в ЄРПН.

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Головне управління ДПС у Черкаській області роз’яснило, якою датою реєструється податкова накладна в ЄРПН після розблокування.

При постачанні товарів/послуг продавець зобов'язаний вчасно скласти податкову накладну і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), а також надати покупцю за його вимогою, відповідно до п. 201.10 ПКУ. Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування (ПН/РК) в електронному вигляді до контролюючого органу, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

ПН/РК, реєстрацію яких зупинено, реєструються у день настання, зокрема, події прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію ПН/РК (п. 19 Порядку ведення ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246).

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН набуває чинності в день прийняття відповідного рішення (п. 11 Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520).

Тож, після ухвалення в установленому порядку та набуття чинності рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, вони реєструється в ЄРПН тією датою, за якою ПН/РК було надіслано до ДПС з метою реєстрації в ЄРПН, що зафіксовано у квитанції.

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