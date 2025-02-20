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Яким має бути добровільний страховий внесок, щоб до страхового стажу зарахувався один місяць

07:36, 20 лютого 2025
У Мінсоцполітики зазначили, щоб непрацюючій особі був зараховано один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок.
Яким має бути добровільний страховий внесок, щоб до страхового стажу зарахувався один місяць
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Міністерство соціальної політики України пояснило, якого розміру має бути добровільний страховий внесок, щоб до страхового стажу зарахувався один місяць.

У відомстві зазначили, якщо людина офіційно не працевлаштована, проте має дохід і бажає сплачувати добровільні страхові внески, щоб заробити стаж і отримувати пенсію, вона може сплачувати їх добровільно, за власним бажанням.

«Чим більший розмір внесків, – тим більшим буде розмір пенсії, яка нараховуватиметься в майбутньому.

Але звертаємо увагу, щоб непрацюючій особі був зараховано один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто – 1760 грн», - сказано у повідомленні.

Також там додали, якщо ж людина сплатить вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати.

«Не забуваймо, що держава у будь-якому випадку надаватиме фінансову підтримку людині пенсійного віку. У вигляді пенсії, якщо людина має достатньо страхового стажу, або, виплачуючи державну соціальну допомогу, якщо особа досягла пенсійного віку, а страхового стажу для призначення пенсії недостатньо», - сказано у повідомленні.

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Мінсоцполітики

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