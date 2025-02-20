Яким має бути добровільний страховий внесок, щоб до страхового стажу зарахувався один місяць

У Мінсоцполітики зазначили, щоб непрацюючій особі був зараховано один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок.

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Міністерство соціальної політики України пояснило, якого розміру має бути добровільний страховий внесок, щоб до страхового стажу зарахувався один місяць.

У відомстві зазначили, якщо людина офіційно не працевлаштована, проте має дохід і бажає сплачувати добровільні страхові внески, щоб заробити стаж і отримувати пенсію, вона може сплачувати їх добровільно, за власним бажанням.

«Чим більший розмір внесків, – тим більшим буде розмір пенсії, яка нараховуватиметься в майбутньому.

Але звертаємо увагу, щоб непрацюючій особі був зараховано один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто – 1760 грн», - сказано у повідомленні.

Також там додали, якщо ж людина сплатить вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати.

«Не забуваймо, що держава у будь-якому випадку надаватиме фінансову підтримку людині пенсійного віку. У вигляді пенсії, якщо людина має достатньо страхового стажу, або, виплачуючи державну соціальну допомогу, якщо особа досягла пенсійного віку, а страхового стажу для призначення пенсії недостатньо», - сказано у повідомленні.

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