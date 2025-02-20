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Каким должен быть добровольный страховой взнос, чтобы в страховой стаж зачислился один месяц

07:36, 20 февраля 2025
В Минсоцполитики отметили, чтобы неработающему лицу был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса.
Каким должен быть добровольный страховой взнос, чтобы в страховой стаж зачислился один месяц
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Министерство социальной политики Украины объяснило, какого размера должен быть добровольный страховой взнос, чтобы в страховой стаж зачислился один месяц.

В ведомстве отметили, если человек официально не трудоустроен, однако имеет доход и хочет платить добровольные страховые взносы, чтобы заработать стаж и получать пенсию, он может платить их добровольно, по собственному желанию.

«Чем больше размер взносов, – тем больше будет размер пенсии, которая будет начисляться в будущем.

Но обращаем внимание, чтобы неработающему лицу был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса, то есть – 1760 грн», - сказано в сообщении.

Также там добавили, если же человек уплатит в два раза больший взнос, то пенсия будет начисляться по двойной минимальной зарплате.

«Не забывайте, что государство в любом случае будет оказывать финансовую поддержку человеку пенсионного возраста. В виде пенсии, если у человека достаточно страхового стажа, или, выплачивая государственную социальную помощь, если лицо достигло пенсионного возраста, а страхового стажа для назначения пенсии недостаточно», - сказано в сообщении.

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Минсоцполитики

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