Каким должен быть добровольный страховой взнос, чтобы в страховой стаж зачислился один месяц

В Минсоцполитики отметили, чтобы неработающему лицу был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса.

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Министерство социальной политики Украины объяснило, какого размера должен быть добровольный страховой взнос, чтобы в страховой стаж зачислился один месяц.

В ведомстве отметили, если человек официально не трудоустроен, однако имеет доход и хочет платить добровольные страховые взносы, чтобы заработать стаж и получать пенсию, он может платить их добровольно, по собственному желанию.

«Чем больше размер взносов, – тем больше будет размер пенсии, которая будет начисляться в будущем.

Но обращаем внимание, чтобы неработающему лицу был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса, то есть – 1760 грн», - сказано в сообщении.

Также там добавили, если же человек уплатит в два раза больший взнос, то пенсия будет начисляться по двойной минимальной зарплате.

«Не забывайте, что государство в любом случае будет оказывать финансовую поддержку человеку пенсионного возраста. В виде пенсии, если у человека достаточно страхового стажа, или, выплачивая государственную социальную помощь, если лицо достигло пенсионного возраста, а страхового стажа для назначения пенсии недостаточно», - сказано в сообщении.

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