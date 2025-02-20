Государству вернут земли природного парка Ровенщины, стоимость которых более 23 млн грн

Спорный земельный участок расположен в пределах Нобельского национального природного парка.

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Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил исковые требования Варажской окружной прокуратуры и обязал орган местного самоуправления вернуть в собственность государства земельный участок природно-заповедного фонда площадью 239 га, стоимостью свыше 23 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что спорный земельный участок расположен в пределах Нобельского национального природного парка, а потому, согласно требованиям законодательства, это относит его к землям государственной собственности.

Однако местная община при отсутствии правовых оснований зарегистрировала за собой право коммунальной собственности на эту землю, лишив этим государство возможности полноценно распоряжаться своим имуществом.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы защитить интересы государства, а также сохранить уникальные природные экосистемы, не подвергшиеся ощутимому вмешательству человека.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал поссовет вернуть законному владельцу 239 га земли.

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