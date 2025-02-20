Компенсация работодателям за трудоустройство молодежи – как это происходит

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет нюансы компенсации для работодателей за трудоустройство молодежи.
Для улучшения занятости молодежи и ее интеграции на рынке труда Государственной службой занятости Украины введен механизм такой поддержки посредством предоставления компенсаций работодателям, которые готовы трудоустроить молодых специалистов. Цель данной программы – уменьшение финансовой нагрузки на работодателя и помощь молодежи получить первый опыт на работе.
Компенсация части заработной платы молодого работника позволяет снизить затраты на заработную плату на начальном этапе и является действенным механизмом стимулирования малых и средних предприятий для открытия новых рабочих мест.
В свою очередь, это дает возможность для молодежи официально трудоустраиваться, найти стабильную официальную работу и получить необходимый трудовой опыт.
Компенсация 50 процентов минимальной заработной платы предоставляется работодателю, который по направлению центра занятости трудоустраивает зарегистрированного безработного из числа лиц:
в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;
в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место;
уволенных из срочной военной или альтернативной (невоенной) службы на первое рабочее место после такого увольнения.
Условия получения компенсации
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