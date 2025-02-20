Практика судов
  1. В Украине

Компенсация работодателям за трудоустройство молодежи – как это происходит

07:00, 20 февраля 2025
Работодатели, нанимающие молодежь по направлению службы занятости, могут получить компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы.
Компенсация работодателям за трудоустройство молодежи – как это происходит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет нюансы компенсации для работодателей за трудоустройство молодежи.

Для улучшения занятости молодежи и ее интеграции на рынке труда Государственной службой занятости Украины введен механизм такой поддержки посредством предоставления компенсаций работодателям, которые готовы трудоустроить молодых специалистов. Цель данной программы – уменьшение финансовой нагрузки на работодателя и помощь молодежи получить первый опыт на работе.

Компенсация части заработной платы молодого работника позволяет снизить затраты на заработную плату на начальном этапе и является действенным механизмом стимулирования малых и средних предприятий для открытия новых рабочих мест.

В свою очередь, это дает возможность для молодежи официально трудоустраиваться, найти стабильную официальную работу и получить необходимый трудовой опыт.

Компенсация 50 процентов минимальной заработной платы предоставляется работодателю, который по направлению центра занятости трудоустраивает зарегистрированного безработного из числа лиц:

в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место;

уволенных из срочной военной или альтернативной (невоенной) службы на первое рабочее место после такого увольнения.

Условия получения компенсации

  • трудоустройство должно происходить по направлению центра занятости, подтверждающего регистрацию молодого человека как безработного.
  • продолжительность трудоустройства – 1 год.
  • компенсация затрат происходит каждый нечетный месяц работы трудоустроенного человека (т.е. в первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый месяц), максимальная продолжительность выплаты компенсации работодателю – полгода.
  • работодатель получает компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы, что значительно снижает расходы по оплате труда на начальных этапах трудовых отношений.
  • подать заявление в течение 2 месяцев со дня трудоустройства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из УПК могут изъять право следственного судьи отказать в продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае необоснованности ходатайства

Из УПК могут исключить норму, которой предусмотрено, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае его противоправности и необоснованности – Комитет рекомендовал принять законопроект в целом.

Верховной Раде рекомендуют принять в целом законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание в результате войны

Осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Высший совет правосудия 20 февраля планирует определиться с председателем – ВСП снова может возглавить Григорий Усик

По данным «Судебно-юридической газеты», Высший совет правосудия снова возглавит Григорий Усик.

Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что для участия в процедуре реформирования ГСА необходимо привлечь иностранных партнеров Украины.

Комитет рекомендует принять за основу законопроект о гарантиях защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства

Законопроект предусматривает, что арест имущества производится на основании решения следственного судьи, суда на срок не более 2 месяцев.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду