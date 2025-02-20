Компенсация работодателям за трудоустройство молодежи – как это происходит

Работодатели, нанимающие молодежь по направлению службы занятости, могут получить компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет нюансы компенсации для работодателей за трудоустройство молодежи.

Для улучшения занятости молодежи и ее интеграции на рынке труда Государственной службой занятости Украины введен механизм такой поддержки посредством предоставления компенсаций работодателям, которые готовы трудоустроить молодых специалистов. Цель данной программы – уменьшение финансовой нагрузки на работодателя и помощь молодежи получить первый опыт на работе.

Компенсация части заработной платы молодого работника позволяет снизить затраты на заработную плату на начальном этапе и является действенным механизмом стимулирования малых и средних предприятий для открытия новых рабочих мест.

В свою очередь, это дает возможность для молодежи официально трудоустраиваться, найти стабильную официальную работу и получить необходимый трудовой опыт.

Компенсация 50 процентов минимальной заработной платы предоставляется работодателю, который по направлению центра занятости трудоустраивает зарегистрированного безработного из числа лиц:

в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место;

уволенных из срочной военной или альтернативной (невоенной) службы на первое рабочее место после такого увольнения.

Условия получения компенсации

трудоустройство должно происходить по направлению центра занятости, подтверждающего регистрацию молодого человека как безработного.

продолжительность трудоустройства – 1 год.

компенсация затрат происходит каждый нечетный месяц работы трудоустроенного человека (т.е. в первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый месяц), максимальная продолжительность выплаты компенсации работодателю – полгода.

работодатель получает компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы, что значительно снижает расходы по оплате труда на начальных этапах трудовых отношений.

подать заявление в течение 2 месяцев со дня трудоустройства.

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