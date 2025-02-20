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Компенсація роботодавцям за працевлаштування молоді — як це відбувається

07:00, 20 лютого 2025
Роботодавці, які наймають молодь за направленням служби зайнятості, можуть отримати компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.
Компенсація роботодавцям за працевлаштування молоді — як це відбувається
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює нюанси компенсації для роботодавців за працевлаштування молоді.

Для покращення зайнятості молоді та її інтеграції на ринку праці Державної службою зайнятості України запроваджено механізм такої підтримки у вигляді надання компенсацій роботодавцям, які готові працевлаштувати молодих фахівців. Метою даної програми є зменшення фінансового навантаження на роботодавця та допомога молоді отримати перший досвід на роботі.

Компенсація частини заробітної плати молодого працівника дозволяє знизити витрати на заробітну плату на початковому етапі та є дієвим механізмом стимулювання малих і середніх підприємств для відкриття нових робочих місць.

В свою чергу це дає можливість для молоді офіційно працевлаштовуватись, знайти стабільну офіційну роботу та здобути необхідний трудовий досвід.

 Компенсація 50 відсотків мінімальної заробітної плати надається роботодавцю, який за направленням центру зайнятості працевлаштовує зареєстрованого безробітного з числа осіб:

  • віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;
  • віком до 35 років – на перше робоче місце;
  • звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби  на перше робоче місце після такого звільнення.

Умови для отримання компенсації

  • працевлаштування має відбуватися за направленням центру зайнятості, що підтверджує реєстрацію молодої особи як безробітного.
  • тривалість працевлаштування ­– 1 рік.
  • компенсація витрат відбувається кожен непарний місяць роботи працевлаштованої людини (тобто у перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий, одинадцятий місяці), максимальна тривалість виплати компенсації роботодавцю – півроку.
  • роботодавець отримує компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що значно знижує витрати на оплату праці на початкових етапах трудових відносин.
  • подати заяву потрібно протягом 2 місяців із дня працевлаштування.

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Держпраці

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