Компенсація роботодавцям за працевлаштування молоді — як це відбувається

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює нюанси компенсації для роботодавців за працевлаштування молоді.
Для покращення зайнятості молоді та її інтеграції на ринку праці Державної службою зайнятості України запроваджено механізм такої підтримки у вигляді надання компенсацій роботодавцям, які готові працевлаштувати молодих фахівців. Метою даної програми є зменшення фінансового навантаження на роботодавця та допомога молоді отримати перший досвід на роботі.
Компенсація частини заробітної плати молодого працівника дозволяє знизити витрати на заробітну плату на початковому етапі та є дієвим механізмом стимулювання малих і середніх підприємств для відкриття нових робочих місць.
В свою чергу це дає можливість для молоді офіційно працевлаштовуватись, знайти стабільну офіційну роботу та здобути необхідний трудовий досвід.
Компенсація 50 відсотків мінімальної заробітної плати надається роботодавцю, який за направленням центру зайнятості працевлаштовує зареєстрованого безробітного з числа осіб:
Умови для отримання компенсації
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