На вихідних в Україні очікується посилення морозів до 22 градусів

В Укргідрометцентрі пояснили, коли можна очікувати на потепління.

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Синоптики прогнозують цими вихідними в Україні посилення морозів. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише Укрінформ.

«Поки що, до кінця цього тижня і, у принципі, навіть у понеділок ще у нас утримується переважно морозна погода. Навіть на вихідні морози дещо посиляться, особливо якщо говорити про схід та Карпати. Там у нічні години на саме 21-22 лютого стовпчики термометрів можуть показати навіть 17-22 градуси морозу», - зазначила Птуха.

В Укргідрометцентрі пояснюють, що на зміну синоптичної ситуації можна очікувати вже з початку наступного тижня, орієнтовно з вівторка.

«Уже будуть переважати процеси зі заходу і, відповідно, буде надходити більш тепла повітряна маса. І сподіваємося, що вже значення температури перейдуть на плюсові хоча б у денні години, а згодом і у нічні», - додала речниця.

Птуха пояснила, що зараз синоптики не можуть говорити, що це вже буде остаточне потепління.

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