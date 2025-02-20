В выходные в Украине ожидается усиление морозов до 22 градусов

В Укргидрометцентре объяснили, когда можно ожидать потепления.

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Синоптики прогнозируют в эти выходные в Украине усиление морозов. Об этом сообщила спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет Укринформ.

«Пока до конца этой недели и, в принципе, даже в понедельник еще у нас удерживается преимущественно морозная погода. Даже на выходные морозы несколько усилятся, особенно если говорить о востоке и Карпатах. Там в ночные часы именно на 21-22 февраля столбики термометров могут показать даже 17-22 градуса мороза», - отметила Птуха.

В Укргидрометцентре объясняют, что изменение синоптической ситуации можно ожидать уже с начала следующей недели, ориентировочно со вторника.

«Уже будут преобладать процессы с запада и соответственно будет поступать более теплая воздушная масса. И надеемся, что уже значения температуры перейдут на плюсовые хотя бы в дневные часы, а затем и в ночные», - добавила спикер.

Птуха объяснила, что сейчас синоптики затрудняются говорить, что это уже будет окончательное потепление.

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