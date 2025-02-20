Таблиця даних платника ПДВ — особливості подання

До таблиці даних обов’язково надаються пояснення щодо специфіки господарської діяльності, які підтверджують реальність здійснення платником діяльності, відображеної в таблиці, в якому зазначається низка інформації.

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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомила, що Державною податковою службою розроблено презентаційні матеріали щодо особливостей подання таблиці даних платника податку.

Таблиця даних платника податку - зведена інформація, що подається платником податку до контролюючого органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором (далі - Державний класифікатор), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Таблицю даних платника ПДВ (ідентифікатор форми J/F1312303) рекомендовано подавати платникам ПДВ, які здійснюють діяльність, пов’язану з:

виробництвом та переробкою;

будівництвом;

наданням послуг (транспортних, клінігових, бухгалтерських, охорони та ін.);

виконанням різного роду робіт;

сільгосптоваровиробництвом та інших.

Таблиця даних платника ПДВ повинна містити інформацію щодо специфіки діяльності платника ПДВ, зокрема види економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД), послуг (ДКПП), які придбаються та реалізуються.

До таблиці даних обов’язково надаються пояснення щодо специфіки господарської діяльності, які підтверджують реальність здійснення платником діяльності, відображеної в таблиці, в якому зазначається:

назва підприємства;

реєстраційні дані коротко;

основний вид діяльності;

специфіка діяльності (суть господарської діяльності) та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника податку на додану вартість;

наявність достатньої кількості трудових ресурсів;

наявність ліцензій/дозвільних документів/допусків тощо необхідних для здійснення діяльності (у разі необхідності);

основні фонди/засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя тощо, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди.

Для повноти розкриття суті господарських операцій може бути надано разом з поясненнями також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.

У разі ведення кількох видів діяльності – таблицю даних платника податку на додану вартість бажано подавати окремо на кожен з видів діяльності. Таблицю даних з кодами, на які вже є врахована таблиця не потрібно повторно подавати.

При поданні до ДПС таблиці даних платника податку враховуйте відповідність виду економічної діяльності платника та кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізуються) платником на території України.

Код виду економічної діяльності відображений в реєстраційних даних платника та зазначається у графі «Код згідно з КВЕД» Таблиці даних платника.

Наприклад, типовою є практика подання сільськогосподарським виробником Таблиці даних на реалізацію сільськогосподарської продукції. У випадках подання цим суб’єктом господарювання Таблиці даних на реалізацію, наприклад, юридичних послуг за відсутності відповідних пояснень, з практики – найчастіше такі Таблиці даних є помилково заповненими.

Надавайте лише достовірну інформацію. Подана інформація повинна корелюватися з показниками податкової звітності.

Наприклад, сумнівною є ситуація подання Таблиці даних сільськогосподарським товаровиробником на реалізацію власної сільськогосподарської продукції (код групи товарів 01,02,03,04,07,08,10,12), у якого відсутня інформація про наявні земельні ресурси, трудові ресурси, власна або орендована техніка для виконання робіт, придбання послуг з оброблення землі, збирання урожаю тощо.

Дотримуйтесь принципу відповідності кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізовуються) платником та наявних у платника основних засобів, працівників, необхідних для виробництва та реалізації таких товарів (послуг).

Наприклад, платник подає таблицю даних на реалізацію транспортних послуг при цьому відсутнє придбання чи оренда транспортних засобів, відображення відповідних об’єктів оподаткування у податковій та фінансовій звітності, формі 20-ОПП, відсутнє пояснення чи повністю не розкривається суть господарських операцій.

Основним критерієм, за яким Комісією приймається рішення про врахування таблиці даних платника податку є підтвердження наявності достатньої матеріально -технічної бази, трудових ресурсів для ведення господарської діяльності, які за формою (зовнішнім вираженням) зумовлюють зміни в структурі активів, зобов’язань та власного капіталу. Результатом такої діяльності є відповідний рівень сплати платежів до бюджету.

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