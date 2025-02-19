На Львівщині 42-річного чоловіка відправили за ґрати за ухилення від мобілізації

Чоловік отримав повістку, але у вказану дату він не з’явився до ТЦК.

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На Львівщині чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що у серпні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Проте у вказану дату він не з’явився до центру без поважних причин. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що чоловіку призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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