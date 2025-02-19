Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині 42-річного чоловіка відправили за ґрати за ухилення від мобілізації

23:48, 19 лютого 2025
Чоловік отримав повістку, але у вказану дату він не з’явився до ТЦК.
На Львівщині 42-річного чоловіка відправили за ґрати за ухилення від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що у серпні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Проте у вказану дату він не з’явився до центру без поважних причин. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що чоловіку призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя 20 лютого планує визначитися з головою – ВРП знов може очолити Григорій Усик

За даними «Судово-юридичної газети», Вищу раду правосуддя знов очолить Григорій Усик.

Для реформування ДСА буде розроблено окремий закон, але спочатку потрібно провести аудит – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що для участі у процедурі реформування ДСА необхідно залучити іноземних партнерів України.

Комітет рекомендує прийняти за основу законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

Законопроект передбачає, що арешт майна здійснюється на підставі рішення слідчого судді, суду на строк не більше 2 місяців.

Посол України у США Оксана Маркарова: «Пункт з Плану перемоги Президента Зеленського щодо корисних копалин знайшов дуже позитивний відгук у Президента Трампа і наших партнерів»

Також Україна може, за словами Маркарової, зацікавити США агросектором, а додаткові інвестиції можуть суттєво збільшити виробництво їжі.

Через три роки Україна може отримати судову систему, яка відповідає потребам суспільства та враховує інтереси суддів – ВРП

Однак для цього потрібно вдало виконати 117 заходів у межах процесу євроінтеграції.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду