На Львовщине 42-летнего мужчину отправили за решетку за уклонение от мобилизации

Мужчина получил повестку, но в указанную дату он не явился в ТЦК.

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На Львовщине мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что в августе 2023 года обвиняемый был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается выводом военно-врачебной комиссии. Мужчина под личную подпись получил повестку, в которой была указана дата прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Однако в указанную дату он не явился в центр без уважительных причин. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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