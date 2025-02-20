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Державі повернуть землі природного парку Рівненщини, вартість яких понад 23 млн грн

07:18, 20 лютого 2025
Спірна земельна ділянка розташована в межах Нобельського національного природного парку.
Державі повернуть землі природного парку Рівненщини, вартість яких понад 23 млн грн
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Господарський суд Рівненської області задоволив позовні вимоги Вараської окружної прокуратури та зобов’язав орган місцевого самоврядування повернути у власність держави земельну ділянку природно - заповідного фонду площею 239 га, вартістю понад 23 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що спірна земельна ділянка розташована в межах Нобельського національного природного парку, а тому, відповідно до вимог законодавства, це відносить її до земель державної власності.

Проте, місцева громада за відсутності правових підстав зареєструвала за собою право комунальної власності на цю землю, позбавивши цим державу можливості повноцінно розпоряджатися своїм майном.

Тому прокуратура звернулася до суду з позовом, аби захистити інтереси держави, а також зберегти унікальні природні екосистеми, які не зазнали відчутного втручання людини.

Суд погодився з доводами прокурора та зобов’язав селищну раду повернути законному власнику 239 га землі.

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прокуратура земля

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