У Дніпрі власник мережі аптек організував наркобізнес — викрито схему

Учасники угруповання налагодили канал збуту прекурсору псевдоефедрину на території міста.

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У Дніпрі викрито 6 зловмисників, які організували незаконний збут прекурсорів у аптеці. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, власник однієї із мереж аптек міста організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності 3 працівників-фармацевтів та близьких родичів. Учасники угруповання налагодили канал збуту прекурсору псевдоефедрину на території міста.

«Продукцію» закупляли оптовими партіями та зберігали в орендованих приміщеннях. У подальшому, дотримуючись конспірації, збували прекурсор з «рук у руки» у приміщенні аптеки. Гроші отримували готівкою та на банківські картки.

У ході проведення санкціонованих обшуків в аптеці та за місцями мешкання підозрюваних правоохоронці вилучили прекурсори, наркотики, півтора мільйона гривень готівкою, електронні ваги, чорнові записи, документацію, мобільні телефони, зброю.

Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

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